Fenerbahçe hedeften sapmadı

Süper Lig'de yakaladığı çıkışla dikkat çeken Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son Vitoria Plzen mücadelesinde Çekya'dan beraberlikle döndü. Avrupa Ligi'nde ikide iki yaparak kendisini üst sıralara atan sarı-lacivertliler, namağlup rakibi karşısında iyi bir futbol sergilememesine rağmen 1 puanı koparırken ilk 8 umudunu da sürdürdü. Kanarya, lig aşamasında 4 hafta sonunda 7 puanla 15. sıraya gerilemesine rağmen, kalan 4 haftaya odaklanıp zorlu maratonu ilk 8 içinde bitirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Ferencvaros (İ), Brann (D), Aston Villa (İ) ve FCSB (D) ile karşı karşıya gelecek. 8. sıradaki Plzen'in sadece bir puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde özellikle 10 puanla üçüncü sırada yer alan Macar temsilcisi Ferencvaros ile evinde oynayacağı kritik mücadeleye büyük önem veriyor.

'BİR SONRAKİ MAÇI KAZANMALIYIZ'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Vitoria Plzen mücadelesi sonrası takımının ilk 8 şansını yorumladı. Hedeflerinin ilk 8 olduğunu belirten Alman teknik adam, "Kazanamıyorsanız kaybetmemeniz gerekiyor. Evimize elimiz boş dönmüyoruz. Hedefimiz ilk 8 tabi ama ben maç maç bakıyorum. Eğer bir sonraki maçı kazanırsak şansımız yüksek olacaktır. Bu maç bitti, yarın bir sonraki maçı düşüneceğiz. Kadrodaki her oyuncuya güveniyoruz. Jhon Duran yavaş yavaş dönüyor, onun dönmesi elimizde çok önemli bir alternatif olacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

PENALTI DEĞİLMİŞ!

Teknik direktör Domenico Tedesco, maçın uzatma dakikalarında Jhon Duran'ın, Dweh tarafından çekilerek düşürüldüğü ve penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili de konuştu. Alman teknik adam, "Hakemin baskı altında olduğunu sanmıyorum. Bir önceki Beşiktaş maçında daha fazla baskı vardı, burada baskı hissediyorsa hakem o zaman düdük çalmaması gerekiyor çünkü bir baskı yoktu. Hakem vermediyse pozisyon penaltı değilmiş" diye konuştu.

SZYMANSKİ'YE PSV KANCASI

Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Sebastian Szymanski için transfer kulisleri hareketlendi. Daha önce Fransız ekibi Lyon'un ilgilendiği Polonyalı oyuncu için şimdi Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven da nabız yokluyor. İddialara göre PSV, devre arasında Szymanski için resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Ancak sarı-lacivertli yönetim, oyuncusunu 15 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmayı düşünmüyor. Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'deki geleceği, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi karşılaşmada forma giyerken ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.