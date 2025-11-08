Karşıyaka’dan suni çim önlemi

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenilgisiz lider olan Karşıyaka, yarın Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında çıkacağı zorlu maç öncesi özel önlem aldı. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nın zemini suni çim olduğu için Kaf-Kaf, hafta içinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde zemini suni çim olan altyapı sahasında antrenman yaptı. Bu sezon ilk kez suni çimde maça çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, güçlü rakibini yenerek zirveyi korumak istiyor. Kaf-Kaf'ta sarı kart cezalısı durumda olan takımın yıldız golcüsü Yasin'in yokluğunda haftalardır yedek kulübesinde kalan Hamza'ya büyük görev düşecek.

