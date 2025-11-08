  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Süper Lig'in 12. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk ediyor.İzmir ekibi Alanyaspor ve Galatasaray mağlubiyetleriyle sekteye uğrasa da Gençlerbirliği karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle yeniden ayağa kalktı. Kasımpaşa-Göztepe maçının canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu şampiyonluk yarışı, 12. hafta mücadeleleriyle sürüyor. Ligin 15.'si Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda, sezonun iddialı ekiplerinden Göztepe'yi konuk ediyor.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis; Winck, Opoku, Szalai, Frimpong; Cafu, Mujde, Baldursson; Ouanes, Gueye, Kanatsizkus

Göztepe: Lis; Miroshi, Heliton, Altikardes; Kurtulan, Dennis, Rhaldney, Cherni; Bekiroglu, Juan, Janderso

