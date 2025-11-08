Real Madrid’in gözü Upamecano’da

Real Madrid, son dönemdeki bonservissiz transferlerine bir yenisini daha ekleyebilir. Son dönemde Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba ve Mbappe gibi isimleri bonservissiz kadrosuna katan İspanyol devi, bu kez gözünü Bayern Münih'ten Fransız savunma oyuncusu Dayot Upamecano'ya dikti. Bayern Münih, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Upamecano ile yeni kontrat yapmak isterken, PSG ise piyasa değeri 60 milyon Euro olan Upamecano'yu yakından takip ediyor. 2021'den bu yana Bayern Münih forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, 166 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.