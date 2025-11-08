Topbaşı 10 Kasım’da

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçların programı da açıklandı. 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak milli takım, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün basına açık olarak saat 18.30'da gerçekleştirecek. Milliler, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de Riva'da gerçekleştireceği antrenmanın ardından saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek.