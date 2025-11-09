Bodrum FK gönül aldı

Birinci Lig'de geçen hafta deplasmanda Boluspor'a 3-0 yenilerek liderlik koltuğunu kaptıran ve taraftarını üzen Sipay Bodrum FK, İstanbulspor'u 5-0 mağlup ederek gönül aldı. Şampiyonluk hedefini sürdüren yeşil-beyazlı ekip iç sahada üst üste 6'ncı kez sahadan zaferle ayrılmayı başardı. Evinde sadece ilk hafta Pendikspor'la 1-1 berabere kalarak puan kaybeden Bodrum temsilcisi daha sonra taraftarı önünde 18 puan daha topladı. Bodrum FK, kendi sahasından Sakaryaspor (3-1), Adana Demirspor (3-1), Van Spor FK (2-0), Hatayspor (5-0), Iğdır FK (2-0) ve son olarak İstanbulspor'u (5-0) eli boş gönderdi. Oynadığı 13 maçta 32 kez rakip fileleri sarsan Bodrum FK, evindeki son 4 maçta kalesini gole kapatırken, bu periyotta 14 gol buldu. Yeşil-beyazlılarda Seferi gol sayısını 9'a çıkarırken, Fredy 8, Brazao 5 gole ulaştı. Genç Ege ise bu sezonki ilk golünü kaydetti.