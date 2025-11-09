Kartal kendine geldi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı. 2. dakikada Toure sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken defansın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Abraham'ın ceza sahası yayına yakın noktadan vuruşu savunmadan sekip kalecinin üzerinden ağlara gitti: 0-1. 7'de Cengiz'in soldan ortasında ceza sahası içinde Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah'ın çeldiği top üst direkten döndü. 27. dakikada Cengiz'in soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Djalo'nun kafa vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-2. 32. dakikada Saric'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Paal'ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı. İlk yarı 0-2 sona erdi.

ANTALYA UMUTLANDI

İkinci yarıda ev sahibi ekip daha çok pozisyona girdi. 52'de savunma arkasına sarkan Boli, topu sürüp kaleci Ersin'in yanından ağlara gönderdi: 1-2. 66'da Saric'in sağ kanattan ortasında savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı. 81'de siyahbeyazlıları rahatlatan gol geldi. Cerny'nin ara pasına hareketlenen Jota Silva, ceza sahası sol çaprazından içeriye girer girmez plasesini gönderdi ve top kaleci Abdullah'ın yanından geçerek ağlarla buluştu: 1-3. 90+1'de soldan ceza sahasına giren Ballet'in yerden içeriye çevirdiği topta Boli'nin gelişine şutu savunmaya çarparak kornere gitti. Karşılaşma 1-3 sona erdi. Beşiktaş 2 hafta aradan sonra galip gelmeyi başardı.

YALÇIN'DAN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki Fenerbahçe derbisine göre kadroda 3 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlılar dün Antalyaspor karşısına Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Paulista, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Ndidi, Cengiz Ünder, Cerny, Toure ve Abraham'dan oluşan 11'le sahaya çıktı. Yalçın, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Emirhan Topçu'nun yerine Djalo, yine aynı maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün yerine ise Salih Uçan'a görev verdi.

ABRAHAM GERİ DÖNDÜ

Sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan Rafa Silva'nın yerine ise Tammy Abraham ilk 11'e geri döndü. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Sergen Yalçın, Antalyaspor karşısında yedek kulübesinde yer alamadı. Beşiktaş yedek kulübesinde yardımcı antrenör Murat Kaytaz takımını yönlendirmeye çalıştı.