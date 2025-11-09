Manisa yine kayıp

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, konuk olduğu Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 6 maça çıktı. 37'de sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Diony, Campos ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 39'da Diony beyaz noktaya gelerek misafir ekibi öne geçiren golü attı: 0-1. 43'te Sivasspor'da Feyzi, ceza sahası içinde Yasin ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, VAR incelemesi sonrası penaltıya hükmetti. 45+3'te penaltı noktasına gelen Cihat'ın vuruşunda top ağlarla buluştu ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. 60'da Sivasspor'da Ethemi, maçın hakemi Kadir Sağlam'a yaptığı hareketin ardından direkt kırmızı kart gördü.

SON DAKİKA GOLÜ İPTAL OLDU

65'te Manisa FK savunmasının uzaklaştırmak istediği topta Sivassporlu Kamil topla buluştu. Yerden ara pasında Emirhan ceza sahası içerisinde yerden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kalevci Sarp'ın solundan topu filelerle buluşturdu: 2-1. 82'de sol kanattan gelişen atakta Yasin'in ortasında Yusuf savunmadan ileri çıkarak kale sahası üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2. 83'te Kamil'in ara pasına Emirhan hareketlendi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla yerden sert şutunda top kaleci Sarp'ın solundan ağlarla buluştu: 3-2. 90+2'de Manisa FK'da uzun kullanılan serbest vuruşta, Bartu kaleci Ali Şaşal'ı geçerek topu ağlara yolladı. Hakem, VAR incelemesi sonrası Bartu'nun topu eliyle düzelttiğini saptayarak golü iptal etti. Mücadeleyi Manisa FK, 3-2 kaybetti.

SAİM İÇERİ VEDAT DIŞARI

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, geçen hafta Amedspor'a 3-0 yenildikleri maçın on birine göre dün Sivas'ta sahaya tek değişiklikle çıktı. Taner Taşkın, 1 numaralı mevkide değişiklik yaparken, savunma, orta alan ve hücum hattında istikrarı korudu. Manisa'da dün eldivenleri Sivas maçında Saim giyerken, tecrübeli eldiven Vedat Karakuş kulübeye çekildi.

BİR BİR ERİYOR

Ligde son galibiyetini 24 Eylül'de Bandırmaspor deplasmanında alan Manisa FK, düşüşünü Sivas karşısında da sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Anadolu ekibine 3-2 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Bu süreçte 4 yenilgi iki de beraberlik alan Ege ekibi, sadece 2 puan kazandı. 13. hafta itibariyle 10 puanda kalan Manisa FK, haftayı 18. sırada yine düşme potasında tamamladı.