Operasyon genişliyor: Bahis soruşturmasında futbolculara da gözaltı kararlarının çıkması bekleniyor!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ortaya çıkardığı bahis skandalında ikinci dalga çok yakında. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis skandalı ile ilgili açıklamalarını ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17 hakemin yanı sıra, Eyüp Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi Turgay Ciner ve eski başkanı Faruk Saraç'ın bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı almış, önceki gün 21 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 18 kişi göz altına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştiriyor.

FUTBOL GÜNDEMİNİ SARSACAK

Bu şok gelişmenin ardından futbol camiasını sarsacak önemli iddialar ortaya atılıyor. Önümüzdeki hafta Süper Lig ve alt liglerde forma giyen yaklaşık bin futbolcunun daha yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağını duyurdu. İddialara göre, bu liste içerisinde birbirinden önemli ve popüler futbolcular bulunuyor. Bahis soruşturması sonuçlandığında Türk futbolunun gündemi tamamen değişecek. Futbolcuların yanı sıra bazı kulüplerin ve kulüp yöneticilerinin de soruşturma kapsamına dahil edilerek gözaltına alınması bekleniyor.