Operasyon genişliyor: Bahis soruşturmasında futbolculara da gözaltı kararlarının çıkması bekleniyor!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ortaya çıkardığı bahis skandalında ikinci dalga çok yakında. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis skandalı ile ilgili açıklamalarını ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17 hakemin yanı sıra, Eyüp Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi Turgay Ciner ve eski başkanı Faruk Saraç'ın bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı almış, önceki gün 21 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 18 kişi göz altına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştiriyor.
FUTBOL GÜNDEMİNİ SARSACAK
Bu şok gelişmenin ardından futbol camiasını sarsacak önemli iddialar ortaya atılıyor. Önümüzdeki hafta Süper Lig ve alt liglerde forma giyen yaklaşık bin futbolcunun daha yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağını duyurdu. İddialara göre, bu liste içerisinde birbirinden önemli ve popüler futbolcular bulunuyor. Bahis soruşturması sonuçlandığında Türk futbolunun gündemi tamamen değişecek. Futbolcuların yanı sıra bazı kulüplerin ve kulüp yöneticilerinin de soruşturma kapsamına dahil edilerek gözaltına alınması bekleniyor.
İSTİFA DEPREMİ YAŞANDI
Türk futbolundaki bahis soruşturması sürerken, 17 hakem, 1 Süper Lig kulübü başkanı, 1 futbol takımının eski sahibi ve eski dernek başkanı "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından TFF'nin iç soruşturmasında da istifalar peş peşe geldi. TFF'nin iç soruşturmasında bahis oynadıklarını kabul eden 45 klasman temsilcisi istifa etti. İddiaya göre bu isimler, hafta sonu maçlarının görev listelerinden çıkarıldı ve yerlerine yeni temsilciler atandı. Konuyla ilgili federasyon kanadından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
MİRAÇ YILDIRIM SALDIRIYA UĞRAMIŞ
Türk futbolunu sarsan bahis skandalında soruşturma derinleşirken gözaltı kararlarının ardından ilginç detaylarda ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öneki sabah 17 hakem gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında hakem Miraç Yıldırım da yer aldı. Yıldırım, geçmişte futbol camiasında yaşanan bir başka olayla da gündeme gelmişti.
2022 yılında oynanan Sürmenespor- 1967 Değirmenderespor karşılaşmasını yöneten Miraç Yıldırım, maçın ardından büyük bir saldırıya uğramıştı. Deplasman ekibinin yöneticilerinin, Yıldırım'a korner direğiyle vurduğu anlar o dönem kamuoyunda büyük tepki çekmişti. O döneme ait görüntüler, Yıldırım'ın gözaltına alınmasıyla birlikte yeniden gündem oldu.
INTERPOL DEVREDE
Interpol, Türkiye ligleri üzerine yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinden oynanan bahisler nedeniyle Türk emniyetiyle konuyu paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurtiçi ve yurtdışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar ve tanık beyanları temin edilmekte olduğunu açıkladı. Soruşturmanın büyük bir titizlikle detaylı bir şekilde yürütüldüğü öğrenilirken, önümüzdeki hafta yeni gözaltı kararlarının çıkması sürpriz sayılmayacak