Üçüncü Lig’de Egeliler terleyecek

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 9 maç sonunda yenilgisiz liderliğini sürdüren Karşıyaka bugün güçlü rakiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maç 15.00'te başlayacak. KSK'de sarı kart cezalısı yıldız golcü Yasin Uzunoğlu yok. Altay ise evinde Balıkesir'le karşı karşıya gelecek. Mustafa Denizli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta Yasin Kalcıoğlu düdük çalacak. Grubun iddialı ekiplerinden Uşakspor, zirve takipçisi Kütahyaspor'u konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maç 15.00'te başlayacak. 7 maçtır kazanamayan İzmir Çoruhlu iç sahada Eskişehir Anadolu ile karşılaşacak. Son sıradaki Nazilli, düşme potasından kurtulmak isteyen Alanya 1221'i konuk edecek. Bu iki maç da 15.00'te başlayacak. Son 4 maçını kaybeden Bornova 1877, deplasmanda 17.00'de Afyon önünde çıkış arayacak. Üst üste 2 yenilgiyle Play-Off hattından çıkan Söke 1970 19.00'da Eskişehir'in misafiri olacak.