Adı Juan işi puan!

GEÇEN sezon başında Southampton'dan kiralanan daha sonra 2029 yılına kadar kendini Göztepeli yapan imzayı atan Brezilyalı forvet Juan Silva, attığı gollerle takımına direkt 9 puan kazandırdı. Genç oyuncu, 1-0'lık skorlarla kazanılan Başakşehir, Gençlerbirliği ve 2-0 galip gelinen Kasımpaşa maçında attığı 4 golle, sarı-kırmızılıların 3 puan almasına direkt etki etti.Bu sezonki 5. golünü 3-0'lık skorla galip ayrıldıkları Beşiktaş müsabakasında atan 23 yaşındaki futbolcu, Romulo Cardoso'nun boşluğunu da bir bakıma doldurmuş oldu. 20 milyon Euro bedelle Leipzig'e transfer olan Romulo'nun vedasının ardından forvete Janderson ve İbrahim Sabra'yı transfer eden Göz- Göz, Brezilyalı oyuncunun boşluğunu geçen sezon 2. planda kalan Juan Santos ile doldurmuş oldu. Geçen sezon Romulo ile ileri 2'lide oynayan ve daha çok hazırlayıcı pozisyonda olan Juan, Romulo'nun gidişiyle başrole geçti. 11 maçta attığı 5 golle yıldızlaştı. Geçen sezon 8 kez ağları sarsan 2002 doğumlu futbolcu, bu sezonki performansını devam ettirirse, kariyerindeki en skorer dönemini geçirebilir.