Aslan fren yaptı!

SÜPER Lig'de deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 kaybeden ve son iki haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, ligde ilk kez kaybetti ve 29 puanda kaldı. Kocaeli mağlubiyetiyle ligde 19 maç sonra yenilgi yüzü gören sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde üçüncü kez puan kaybetti. İlk puan kaybını 1-1 eşitlikle sonuçlanan Beşiktaş derbisinde alan Aslan, ikinci puan kaybını 0-0 biten Trabzonspor mücadelesinde yaşadı. Üçüncü puan kaybını ise son hafta oynanan Kocaeli'ye karşı tek golle mağlup olarak aldı. Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda 9 maç sonra kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 4'te 4 yapan Fenerbahçe ile arasındaki farkın 1 'e düşmesine engel olamadı.