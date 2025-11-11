Göz-Göz’e tam not!

G öztepe, hasretle beklediği Avrupa kupalarına katılma hedefine bu sezon sağlam adımlarla ilerliyor. Trendyol Süper Lig'de üst üste Gençlerbirliği ve deplasmanda Kasımpaşa'yı Brezilyalı yıldızı Juan'ın golleriyle mağlup ederek 12 maç sonunda 22 puana ulaşan Göz-Göz, milli araya beşinci sırada girdi. Sezon başında hedefini 55 yıl sonra Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göz- Göz, 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgiyle hedefinden şaşmadı ve sergilediği futbolla alkışlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Konferans Ligi hattında olan dördüncü Samsunspor'u yalnız 1 puan geriden takip ediyor. Kalesinde gördüğü 6 golle lider Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un ekibi, 25.6 yaş ortalaması ile ligin en genç 3. takımı. Ayrıca 12 maçın 8'inde kalesini gole kapatarak savunmada sağlam bir görüntü veren sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Stoliov ise 1.79 puan ortalamasıyla sarı-kırmızılıların en büyük güvencesi durumunda.