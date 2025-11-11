Sporun kalbi Turkuvaz’da atıyor

Artık geleneksel hale gelen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi bugün yine spora yön veren, başarılarıyla öne çıkan, fikirleriyle Türk sporunun gelişimine katkı veren isimleri bir araya getirecek.

CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 10.00'da başladı. Zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isim ve konuk katılıyor.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague zaferi, Trabzonspor U19 Takımı'nın yükselişi, Manş'tan okyanuslara sınırları aşan Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı'nın başarısı olayın kahramanları tarafından anlatılacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli sporcular da Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi Spor Zirvesi'nde yer alacak. Organizasyon 'FotoMaç Süper Lig'in en iyileri' ödül töreni ile sona erecek.