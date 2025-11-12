Adem Asil’in hedefi olimpiyat

DAHA önce yarıştığı iki olimpiyatta madalyaya yaklaşmasına rağmen kürsüye çıkamayan milli cimnastikçi Adem Asil, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Adem Asil, gümüş madalya kazandı. Halka aletinde 2022'de dünya birincisi olan Adem Asil, aynı başarıyı Avrupa şampiyonasında da elde etti. Milli cimnastikçi, şöyle konuştu: "En büyük hedefim olimpiyat madalyası. Şu ana kadar 2 olimpiyata katıldım, birinde beşinci, diğerinde yedinci oldum. Yavaş yavaş olacağına inanıyorum. Gerçekten bu sefer çok farklı çalışıyorum. Bu sefer cidden her detay için çalışıyoruz, hiç şans bırakmıyoruz. O yüzden ben bu sefer kendimi çok motive ediyorum, kendime daha çok inanıyorum."