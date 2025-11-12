Bodrum FK’dan flaş açıklama

TRENDYOL 1. Lig'de milli takım arasına lider giren Sipay Bodrum FK'dan taraftarlarına dolandırıcılık uyarısı geldi. Yeşil-beyazlılar resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kulüple bağlantısı olmayan kişilerin loca satışı yapmaya çalıştığını ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Muğla temsilcisinin açıklamalarının tam metni şu şekilde: "Son günlerde kendilerini kulübümüzle bağlantılı kişiler veya yönetim kurulu üyesi olarak tanıtarak loca satışı yapmaya çalışan kişi veya kişilerin olduğu tespit edilmiştir. Taraftarlarımızdan, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını ve hiçbir şekilde bu kişilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz. Resmî duyurular ve satış işlemleri yalnızca kulübümüzün onaylı iletişim kanalları üzerinden yapılmaktadır."

BÜYÜTÜLMESİ İÇİN TEMASA GEÇİLDİ

BODRUM FK'nın iç saha maçlarını kullandığı Bodrum İlçe Stadı'nın tümü koltuklu olmak üzere 4 bin 243 koltuk kapasitesi bulunuyor. 15 locası bulunan stadın kapasitesinin büyütülmesi için yeşil-beyazlı yöneticiler, geçtiğimiz günlerde yerel yönetimlerle temasa geçmişti.