F.Bahçe’nin Sörloth aşkı

FENERBAHÇE, Kayserispor'u 4-2 yenerek lider Galatasaray'la aradaki puan farkını 1'e düşürse de hücum hattında sıkıntılar yaşıyor. Jhon Duran'ın henüz hazır olamaması, Youssef En- Nesyri'nin de bir türlü istenilen performansı sergileyememesi sonrası yönetim harekete geçti. Domenico Tedesco ile görüşme yapan yönetim, Alexander Sörloth için harekete geçti. KİRALAMAK İSTİYOR Atletico Madrid'de düzenli forma şanslı bulamadığı icin mutsuz olan Norveçli golcü, İspanyol ekibinden ayrılmak istiyor. Fenerbahce de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor. La Liga ekibinin Sörloth için

30 MİLYON EURO CİVARINDA BİR BONSERVİS

bedeli talep ettiği İspanyol medyasında yer alırken, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi. Sarı lacivertliler, eğer Alexander Sörloth transferini gerçekleştirirse Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'yle yolları ayıracak. Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 11, Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 3 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 789 dakika sahada kalan Norveçli yıldız, 2 kez gol sevinci yaşadı.

HAKAN SAFİ'DEN BEKLENEN KEREM AÇIKLAMASI

FENERBAHÇE'DE Ali Koç'un başkanlık döneminde yöneticilik yapan Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili açıklama yaptı. Hakan Safi, "Yakın zamanda Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettik. Onu Türk futboluna geri döndürdük. Kendisi Türk Milli Takımı'nda ve Fenerbahçe'de güzel işler yaptığını görmekten mutlu oluyorum. Benim sözüm paradan daha kıymetli dedim. Ali Başkanımız istiyorsan kontratına madde yazalım seçimi kazanamazsak Kerem'in parasını ödemekten vazgeç, dedi. Olmaz dedim, şu an Kerem parasını özel imaj kontratıyla şirketimizden almaya devam ediyor. Bizim artık sahaya konsantre olmamız lazım." yanıtını verdi.