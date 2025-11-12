Kaf-Kaf’ta işlem tamam

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Karşıyaka'da değişim yaşandı. Ligde 7 maçta 6 mağlubiyetle düşme hattında kalınca antrenör Faruk Beşok'la yollarını ayıran yeşilkırmızılılar, genç çalıştırıcı Candost Volkan'la prensipte anlaştı. Daha önce Aliağa Petkimspor'da Burak Gören'in yardımcılığını yapan Volkan, son olarak Yalovaspor'dan ekonomik sorunlar nedeniyle ayrılmıştı.

RAKİP MANİSA BASKET

Karşıyaka geçen hafta yollarını ayırdığı oyunculardan Tarrant'ın yerine ise 33 yaşındaki Polonyalı kısa forvet Michal Sokolowski'yi almıştı. Genç çalıştırıcının kısa bir süre içerisinde resmi imzayı atarak takımla çalışmalara başlayacak. Yeşilkırmızılılar, cumartesi günü saat 18.00'de Manisa Basket'i konuk edecek. Kaf-Kaf, Ege derbisinde kazanarak üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.