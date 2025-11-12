Petkim’de hedef liderlik

BASKETBOLDA FIBA Europe Cup C Grubu'nda 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider durumda yer alan temsilcimiz Aliağa Petkimspor bugün Güney Kıbrıs Rum Kesmi ekibi Petrolina AEK Larnaca'yı koltuğunu koruma hedefiyle ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Grupta Güney Kıbrıs Rum Kesmi temsilcisi AEK Larnaca'nın 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Petkimspor rakibine ilk grup maçında deplasmanda 84-78 yenilmişti. Petkim'in grup liderliği için çekiştiği CSM CSU Oradea'nın da 3 galibiyeti bulunuyor. Türk temsilcisi son grup maçını 19 Kasım'da Romanya'da Oradea deplasmanında oynayacak. İzmir temsilcisi son maçlar öncesi kazanarak işi bitirmenin hesaplarını yapıyor.