Balıkesirspor kalecisiz kaldı

TÜRK futbolunu derinden etkileyen bahis soruşturmasından en çok canı yanan kulüplerin başında 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor geldi. Kırmızı-beyazlıların PFDK'ya sevk edilen 7 futbolcusunun 2'si kaleci. Ege ekibinin kadrosuna bakıldığında Furkan Yardım ve Yasin Yiğit Berber'den başka takımda file bekçisi yer almıyor. İki oyuncunun da ceza alması durumunda Bal-Kes'i büyük kriz bekliyor. Balıkesir temsilcisi, eğer TFF transfer kolaylığı yaparsa kaleci transfer yapacak. Aksi halde altyapıdan takviye yapmak durumunda kalacak.

KENDİ MAÇLARI YOK

Öte yandan kırmızı-beyazlılar, PFDK'ye sevk edilen Kuban Altunbudak Yasin Yiğit Berber, Celal Emir Dede, Ali Sinan Gayla, Ahmet Gülay, Tayfun Kırca ve Furkan Yardım'ın kendi takımlarına bahis oynamadığını, TFF ile yapılan inceleme sonucunda tespit ettiklerini açıkladı. Yapılan resmi açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması nedeniyle, iddialara konu olan futbolcularımız hakkında kamuoyunda oluşan soru işaretlerini giderme ihtiyacı doğmuştur. Şu ana kadar TFF tarafından bizlerle paylaşılan resmi kayıtlar ve deliller üzerinde yaptığımız kapsamlı inceleme sonucunda; bahsi geçen futbolcularımızın, Balıkesirspor'un oynadığı hiçbir resmi müsabakada bahis faaliyetinde bulunmadığı açık ve net bir şekilde anlaşıldığını Kamuoyuna saygıyla bildiririz."