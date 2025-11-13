  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Çifte zafer olsun

Çifte zafer olsun

6. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden ve grubunu namağlup zirvede tamamlayan Filenin Sultanları ve sadece bir yenilgi alan Filenin Efeleri bugün altın madalya alabilmek için sahaya çıkacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Çifte zafer olsun

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden ve grubunu namağlup zirvede tamamlayan Filenin Sultanları ve sadece bir yenilgi alan Filenin Efeleri bugün altın madalya alabilmek için sahaya çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tek devre lig usulüne göre oynanan grubu namağlup lider olarak tamamladı. Sırasıyla Afganistan, İran, Azerbaycan ve son olarak Tacikistan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden ay-yıldızlılar, finalde bugün saat 15.00'te grup ikincisi olan Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Toplam 12 set alan kırmızıbeyazlılar, rakiplerine ise şans vermedi ve set sevinci yaşatmadı. A Milli Erkek Voleybol Takımımız ise tek devreli lig formatında oynanan grup aşamasını ilk iki sırada bitirerek adını finale yazdırdı.

ERKEKLERDE RAKİBİMİZ İRAN

İlk karşılaşmasında Katar'ı 3-1 mağlup etmaye başaran ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise İran'a 3-1'lik skorla teslim oldu. Daha sonra çıktığı üç maçı da kazanan Filenin Efeleri, sırasıyla Çad, Bahreyn ve ev sahibi Suudi Arabistan'ı aynı skorla 3-0 mağlup ederek finale çıkmayı garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, finalde grup aşamasında mağlup olduğu İran ile karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri rakibinden hem rövanşı almak için hem de altın madalya için mücadele edecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA