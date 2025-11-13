Çifte zafer olsun

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden ve grubunu namağlup zirvede tamamlayan Filenin Sultanları ve sadece bir yenilgi alan Filenin Efeleri bugün altın madalya alabilmek için sahaya çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tek devre lig usulüne göre oynanan grubu namağlup lider olarak tamamladı. Sırasıyla Afganistan, İran, Azerbaycan ve son olarak Tacikistan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden ay-yıldızlılar, finalde bugün saat 15.00'te grup ikincisi olan Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Toplam 12 set alan kırmızıbeyazlılar, rakiplerine ise şans vermedi ve set sevinci yaşatmadı. A Milli Erkek Voleybol Takımımız ise tek devreli lig formatında oynanan grup aşamasını ilk iki sırada bitirerek adını finale yazdırdı.

ERKEKLERDE RAKİBİMİZ İRAN

İlk karşılaşmasında Katar'ı 3-1 mağlup etmaye başaran ay-yıldızlılar, ikinci maçında ise İran'a 3-1'lik skorla teslim oldu. Daha sonra çıktığı üç maçı da kazanan Filenin Efeleri, sırasıyla Çad, Bahreyn ve ev sahibi Suudi Arabistan'ı aynı skorla 3-0 mağlup ederek finale çıkmayı garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, finalde grup aşamasında mağlup olduğu İran ile karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri rakibinden hem rövanşı almak için hem de altın madalya için mücadele edecek.