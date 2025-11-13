Karsıyaka’da Basatemür inançlı

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta namağlup şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'nın 7 futbolcusu Türk futbolunu sarsan bahis operasyonunda tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken teknik direktör Burhanettin Basatemür, şartlar ne olursa olsun yarışı bırakmayacaklarını söyledi. Takım içindeki önemli isimlerin bahis hesapları olduğu için PFDK'lık olmasıyla şoke olan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Türk futbolu bir süreçten geçiyor. Bizim gibi çok sayıda kulübün de oyuncuları kurula sevk edildi. Oyuncularımız hakkında verilecek kararları yakından takip edeceğiz. Ancak sahaya Karşıyaka armasını taşıyan 11 oyuncu çıktığı sürece hedefimizden hiçbir sapma olmayacak. Sahada 11, tribünde on binler olduğu sürece Karşıyaka arması altında, her ne şartta olursa olsun hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.