Petkimspor farklı kazandı

FIBA Europe Cup'taki temsilcilerimizden Aliağa Petkim Spor, 5. hafta mücadelesinde Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımını ağırladı. İzmir ekibi ENKA Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 101-58 galip ayrıldı. İzmir temsilcisi bu galibiyetle grup liderliğini sürdürdü. Müsabakaya çok etkili başlayan Aliağa Petkim, ilk periyotu 26-14 önde kapattı. İkinci çeyrekte farkı iyice artıran Petkim devreyi 51-20 önde kapattı. Üçüncü periyotta rakibinin farkı indirmesine izin vermeyen temsilcimiz son bölüme 73-42 avantajla girdi. Dördüncü çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Petkimspor maçı 101-58 kazandı. Maçın en skoreri 26 sayıyla David Efianayi oldu.

OKLAHOMA THUNDER DURDURULAMIYOR

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Golden State Warriors'ı 126-102 mağlup etti. Son şampiyon Thunder'a sezonun 11. galibiyetini getiren maçta, Shai Gilgeous- Alexander, 28 sayı, 11 asist, 5 ribaunt, Chet Holmgren 23 sayı, 11 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Isaiah Joe 18, Ajay Mitchell 17 sayı kaydetti. Warriors'ta Jonathan Kuminga 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, hastalığı nedeniyle 3 maç sonra parkeye dönen Stephen Curry, 11 sayı üretti. Thunder, bu sonuçla sahasındaki 5 maçı da kazandı. Warriors ise deplasmanda üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı.