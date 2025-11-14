Denizlili yüzücüden Riyad’da tarihi başarı

RİYAD'DAKİ 6. İslami Dayanışma Oyunları Yüzme branşında 4 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde eden Denizlili Milli yüzücü Ahmet Mete Boylu kazandığı başarılarla şampiyonaya damga vurdu. Boylu, 200 metre serbest yarışında sergilediği performansla altın madalya kazanırken, 1 dakika 48 saniye 65 saliselik derecesiyle de İslam Oyunları Rekoru'na imza attı. Başarılı sporcu, takım arkadaşlarıyla birlikte 4x100 metre serbest bayrak, 4x200 metre serbest bayrak ve 4x100 metre serbest mix bayrak yarışlarında da altın madalya elde ederek toplam dört kez zirveye çıktı. Ayrıca 400 metre serbestte bronz madalya, 100 metre serbestte ise dördüncülükle yarışları tamamladı.