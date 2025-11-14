EURO 2028’in açılısı Cardiff’de yapılacak

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2028) açılış maçının Galler'in başkenti Cardiff'de, final müsabakasının ise İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacağı UEFA tarafından açıklandı. UEFA tarafından EURO 2028 turnuva markasının tanıtımı Londra'da gerçekleştirildi. Aynı zamanda İngiltere ve İrlanda'nın her yerinde yeni logo ve ev sahibi şehir logoları, ünlü simge yapılara ışık projeksiyonları ve şehir merkezlerindeki dijital ekranlar aracılığıyla sergilendi. İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyecek ve 24 ülkenin katılacağı turnuvanın eleme kuraları 6 Aralık 2026 tarihinde Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te çekilecek. 9 Haziran 2028'deki EURO 2028'in açılış mücadelesine Cardiff'te bulunan Galler Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması ise 9 Temmuz 2028'de Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.