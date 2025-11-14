İşte bahis cezaları: Manisa FK’nın canı yandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), günlerdir futbol gündeminin ilk sırasında yer alan bahis soruşturmasına ilişkin Süper Lig ve 1. Lig futbolcularına verilen cezaları açıkladı. Bilindiği üzere hafta başında yaşanan sevklerin ardından gözler PFDK'ya çevrilmişti. Toplam 101 futbolcunun durumu karara bağlanırken ismi en çok konuşulanlar arasında yer alan Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Göztepe'den İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız 45'er gün, Trabzonspor'dan Boran Başkan 3 ay, Salih Malkoçoğlu ise 45 gün ceza aldı. Soruşturmada adı geçen tek yabancı oyuncu olan Konyasporlu Alassane Ndao'ya 12 ay aynı takımdan Adil Demirbağ'a ise 45 gün ceza kesildi.

MANİSA FK'NIN CANI YANDI

1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK ve Manisa FK'nın oyuncularının cezaları ise 45 gün ila 9 ay arasında değişti. Bodrum FK'dan Ali Aytemur'a 45 gün, Berşan Yavuzay'a ise 3 ay, Manisa FK'dan Bartu Göçmen ve Fırat İnal'a 6 ay, Samet Karabatak'a 45 gün, Kadir Kaan Yurdakul'a ise 9 ay ceza verildi. Toplamda 56 futbolcu 45 gün ceza alırken, 25 futbolcu 3 ay, 10 futbolcu 6 ay, 5 futbolcu 9 ay, 5 futbolcu da 12 ay cezaya çarptırıldı. Beşiktaş forması giyen ve önceki gün idari tedbiri kaldırılan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu ise açıklanan isimler arasında yer almadı.