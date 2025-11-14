Karşıyaka’da Tolga rüzgarı

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı verirken 7 futbolcusunun bahis soruşturmasında liglerdeki bin 24 oyuncu arasında yer alıp PFDK'ya verilmesiyle sarsılan Karşıyaka'da Tolga Ünlü ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla alkış alıyor. Takımın en yaşlı oyuncusu olarak transfer edilen 36 yaşındaki kanat oyuncusu performansıyla gençlere taş çıkarıyor. Alındığı dönemde yaşı ve 25 yaş üstü kontenjanında olduğu için tartışılan Tolga performansıyla soru işaretlerini sildi. Takımın bankolarından olan yıldız futbolcu azmi ve yaptığı asistlerle Kaf-Kaf'a hayat verdi. Öte yandan Karşıyaka yönetimi, "Futbolcularımızın hiçbirinin Karşıyaka Spor Kulübü ile sözleşme imzaladıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetine karışmadığı tespit edilmiştir" açıklaması yaptı.