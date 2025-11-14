Muğlaspor kolay geçit vermiyor

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, savunmada rakiplerine kolay kolay geçit vermiyor. Yeşil-beyazlılar geride kalan süreçte oynadığı 11 karşılaşmadan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgiyle ayrılırken, savunma performansıyla göz doldurdu. Ege temsilcisi bu süreçte kalecinde sadece 8 kez geçit verdi ve grubunun en az gol yiyen ekibi olmayı başardı. Kalesini gole en fazla kapatan ekip olan Muğlaspor'u, 10'ar gol yiyen Batman Petrolspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Karacabey Belediyespor takip ediyor.