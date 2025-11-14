Petkimspor tam gaz

FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, Avrupa sahnesinde iyi performansını tam gaz sürdürüyor. İlk müsabakasında Romanya temsilcisi Corona Braov'u sahasında 85-74 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, ikinci karşılaşmada fren yaparken, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'ya deplasmanda 84-78 yenildi. Başantrenör Özhan Çıvgın yönetimindeki Aliağa Petkimspor, bu yenilginin ardından ise adeta vites yükseltti.

HEDEF GRUBU LİDER TAMAMLAMAK

CSM Oradea'yı mağlup ederek liderliği ele geçiren İzmir temsilcisi, rövanş karşılaşmalarında da etkili performansını sürdürmeyi bildi. Corona Braov'u deplasmanda, AEK Larnaca'yı ise taraftarı önünde mağlup eden Petkimspor, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Aliağa Petkimspor, 19 Kasım Çarşamba günü ikinci sıradaki CSM Oradea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, bu maçı kazanarak grubunu lider tamamlayıp üst tura yükselmeyi hedefliyor.