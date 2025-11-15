Göztepe’nin sağ kanadında forma rekabeti yaşanıyor

GÖZTEPE'DE lige verilen milli arada sağ kanatta forma rekabeti yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda 3. sezonuna giren Ogün Bayrak sezon öncesi omzundan yaşadığı sakatlığın ardından formasından uzak kalmıştı. Sakatlığını tamamen atlatan genç oyuncunun milli arayı iyi değerlendirdiği öğrenildi. Ogün'ün yokluğunda formayı bırakmayan Arda Okan Kurtulan ise özellikle son haftalarda yükselen grafiğiyle formayı kolay kolay bırakmayacağını gösterdi. Şuana kadar 1 maçta oyuna sonradan giren Ruan'ın da milli arada özel olarak çalışmalar yaptığı öğrenildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Kocaelispor maçına yine Arda ile başlaması bekleniyor. Ancak Bulgar teknik adamın Ogün Bayrak'a maçlarda süre vererek maç eksiğini kapatmak istediği gelen bilgiler arasında.