Juventus’un Kenan planı

JUVENTUS, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. İtalyan ekibi, yıllık 1.7 milyon Euro kazanan ve takımdaki statüsü düşünüldüğünde maaşı çok az olan Kenan Yıldız'a yeni sözleşmesiyle birlikte 5 milyon Euro teklif etmeyi planlıyor. Kenan ise 6 milyon Euro yıllık maaş istiyor. Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri sürerken, maaş konusundaki pürüzün henüz giderilemediği belirtildi. Juventus'un, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme için anlaşamaz ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa yaz aylarında milli futbolcuyu satmayı düşünebileceği kaydedildi. Takımıyla 2029'a kadar sözleşmesi olan Kenan için daha önce Chelsea ve Arsenal gibi İngiliz ekiplerinin adı gündeme gelmişti.