Kartal’a Alman eldiven

TRENDYOL Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla birlikte gözler bir yandan da yavaş yavaş devre arası transfer dönemine çevrildi. Kulüpler, geniş listelerindeki yıldızlar için araştırmalarını sürdürürken, istikrarlı bir kaleci performansı yakalayamayan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için dünya futbolunun önemli isimlerinden Barcelona'nın deneyimli file bekçisi Marc-Andre ter Stegen için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların, bel fıtığı ameliyatı geçiren ve bu sezon henüz forma giyemeyen 33 yaşındaki eldivenin durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Ter Stegen'in, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı kadrosunda yer alabilmek için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Kartal'ın Barcelona'ya sezonun ikinci yarısı için kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı, maaş yükünü ise iki kulüp arasında paylaşma planı yaptığı öğrenildi.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

ÖTE yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, bugün bir türlü çözüme ulaşamayan Rafa Silva konusunda basın toplantısı düzenleyecek. İki ismin düzenleyeceği basın toplantısı saat 13.30'da Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak.