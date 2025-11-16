A Milli Hentbol Takımı Riyad’da yarı finalde

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, ikinci maçında Maldivler'i 63-13 mağlup etti. Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarıyı da 29-6'lık skorla açık ara üstün geçen milli takım, farkı giderek açtı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Oyunların son şampiyonu ünvanıyla organizasyona katılan ve Riyad'da grup maçlarında 2'de 2 yapan A Milli Kadın Hentbol Takımı, Maldivler'in yanı sıra İran ve Gine ile birlikte yer aldığı A Grubu'nda yarı finale yükselmeyi garantiledi. Milli takım, grupta son maçını Gine ile yarın saat 12.00'de oynayacak.