Aliağa Petkim gurbette kayıp

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Bursaspor Basketbol'a 76-74 mağlup oldu. Ligde oynadığı son maçta Esenler Erokspor'a diş geçiremeyen İzmir temsilcisi, Bursa deplasmanından da eli boş döndü ve üst üste ikinci maçında parkeden yenilgiyle ayrıldı. İlk periyodu 22-18, ikinci periyodu 39-35, üçüncü periyodu 61-54 geride tamamlayan Aliağa ekibinde Martynas Sajus'un 15, Yannick Ayrton Franke'nin 13, David Efianayi ve Stanley Whittaker Jr.'ın ise 11'er sayısı galibiyete yeterli olmadı. Aliağa Petkimspor gelecek hafta evinde Merkezefendi Basket'i konuk edecek.

