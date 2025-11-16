Deniz ikinci yarıya yetişiyor

SİYAH-BEYAZLILILARIN deneyimli futbolcularından Deniz Kadah, ligin 2. yarısında giyeceği Altay forması öncesi fiziksel eksiklerini kapatmak için son sürat çalışıyor. Sezon başında futbolu bırakma noktasına gelen ancak Başkan Sinan Kanlı'nın gayretleriyle tekrar yeşil sahalara dönen Kadah, transfer dönemi sonrasında bu kararı aldığı için lisansı çıkarılamamıştı. Devre arasına kadar takımla çalışmalara devam eden deneyimli futbolcunun, fiziksel olarak hazır hale gelmeye başladığı ve devre arasındaki kamp döneminin ardından tam anlamıyla fit hale geleceği öğrenildi. Tecrübeli forvetin, ara transfer döneminde lisansının çıkarılarak, İzmir ekibinin hücum hattına rekabet katması bekleniyor. Öte yandan sakatlığını atlatmasına rağmen rehabilitasyon dönemi devam eden Ceyhun Gülselam'ın, ara verilen ligleri de fırsat bilerek fiziksel eksiklerini kapattığı gelen bilgiler arasında.