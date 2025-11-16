Hacıosmanoğlu’ndan kulüplere çağrı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye'yi sarsan bahis operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk etapta 152 hakemin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, son olarak 27'si Süper Lig'den olmak üzere alt liglerde de forma giyen bin 24 futbolcunun sevki tamamlanmıştı. Hakemler hakkındaki açıklamalarıyla bahis operasyonunu fitilini ateşleyen Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı, "Yıllardır futbolun içindeyim. Allah bana buraya oturmayı nasip etti. Oturduğun yere namuslu, şerefli şekilde hizmet edeceksin. Çocuklarımıza temiz futbol bırakmak zorundayız" açıklamalarını yaparken, hakemlerin ve futbolcuların bahis içinde olmaları ile ilgili, "Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum" yorumunu yaptı.

"BİR AYDA BİTER"

BAHİS soruşturması süreci ile ilgili de konuşan Hacıosmanoğlu, kulüplere de çağrıda bulundu. TFF Başkanı "Ben kendi önümü temizliyorum. Kulüplere de çağrı yaptık. Onlara da 'Siz de kendi önünüzü temizleyin' dedik. Bizim işimiz bir ayda biter" dedi. Çok sayıda oyuncunun ceza alması ile ilgili de konuşan Hacıosmanoğlu, "Kulüplerle konuşuyoruz, planlama yapıyoruz. İlgili kurumlar kendi mecralarında adil, adaletli bir şekilde uygulama yapıyorlar. Ben, onu sağlamakla koordineyim. Onlar öteki konulara kendileri karar veriyor" dedi.

"AYNI GÖZDEN BAKIYORUZ"

HACIOSMANOĞLU bahis soruşturmasında bazı kulüp başkanlarının ayıklandığı iddiası ile ilgili ise "Yok yok. O işler bize sökmez yani. Bizim için en büyük kulüple, en küçüğünün arasında bir fark yok. Biz herkese aynı gözden bakıyoruz. Bu işlerin vebali var. Sonra öteki dünyanın, onların borcunu ödeyemezsin. Bizde asla öyle bir şey olmaz. Ben Of'luyum; direkt Allah'a bağlıyım. Allah bize yanlış yapmak nasip etmesin. Doğruyu yapınca herkes yardımcımız olur" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK GÜN PAZARTESİ

TÜRKİYE'DE futbolu derinden etkileyen bahis soruşturmasında yarın büyük gün. Soruşturma kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen alt lig futbolcularına verilecek cezaların yarın açıklanması bekleniyor. PFDK'ya sevkedilen, 21 Ege kulübünden 145 futbolcu da çıkacak kararı merakla bekliyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hafta içinde Süper Lig ve Birinci Lig'den PFDK'ya sevk edilen toplam 102 futbolcuya 45 gün ila 12 aya kadar hak mahrumiyeti cezası vermişti.