Muğlaspor Başkanı Kıyanç’tan bahis çıkısı

MUĞLASPOR Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, PFDK'ya sevk edilen 10 futbolcusuyla ilgili kulüp binasında açıklama yaptı: Başkan Kıyanç, "Usul sebebi ile disiplin sevkleri dondurulmalı. Kapsamlı bir soruşturma yürütüldükten sonra sevk gerekiyorsa sevklerin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de temiz bir futbolu en çok isteyen kulüplerin başında Muğlaspor geliyor. Futbolcularımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda şunu gördük: Türkiye'de bahis oynamak yasal. Üstelik federasyonun ana sponsorlarının büyük kısmı da bahis firmaları. Burada suç olan, futbolcuların bahis oynaması. Türkiye'de 2. ve 3. ligdeki futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Onların suçu kanıtlanmadığı sürece kimsenin suçlayıcı bir dil kullanmaması gerektiğini söyledik" dedi.