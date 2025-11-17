Ali’ye Fransa kancası

Trendyol 1. Lig'in zirvesine kurulan Sipay Bodrum FK'da, sezon başında Galatasaray ile adı anılan 21 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, yeşil-beyazlılarda adeta parladı. 1.90 boyundaki genç forvet, Bodrum'a transfer olduktan sonra çıktığı ilk 9 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Sezon başında sarı-kırmızılıların radarında olduğu iddia edilen Habeşoğlu, tercihini Ege ekibinden yana kullanarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı. Ali'nin istikrarlı yükselişi, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 ekiplerinin, genç santrforu yakın takibe aldığı öğrenildi. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fransız scout ekipleri son 3 maçta Bodrum'da tribünde yer aldı. Fizik gücü, hava hakimiyeti ve bitiricilik özellikleriyle öne çıkan Habeşoğlu, U21 Milli Takımı'nın da formasını giyiyor. Kış transfer döneminde Ali ile ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

GÖKDENİZ MÜJDESİ

Öte yandan Bodrumspor'a Gökdeniz müjdesi geldi. 17 Ağustos'taki Sivasspor maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun bir tedavi sürecini geride bırakan genç futbolcunun, milli ara dönüşü, 23 Kasım'daki Bandırmaspor deplasmanında forma giyebileceği belirtildi.