Bekle bizi Amerika

Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'ı, Bursa'daki maçta 2-0 yenerek 12 puana ulaştı. Bu sonuçla altıncı maçlar öncesinde ikinci olarak Play-Off'u garantileyen Türkiye, halen matematiksel olarak gruptan lider çıkma şansı olmasına rağmen gözünü Play-Off'lara çevirdi. Grupta ilk sırada yer alan 5 maçını da gol yemeden kazanan rakibimiz İspanya'nın 15 puanı bulunuyor. Ay-yıldız ekibimiz, 18 Mart Salı günü Sevilla'da oynanacak olan maçta İspanyollarla son maçına çıkacak. Milli Takım ilk maçta 6-0 yenildiği İspanya'yı deplasmanda oynanacak mücadelede 7-0 yenerse doğrudan Amerika Kıtası'nda ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası katılım biletini cebine koyacak. Ancak FIFA klasmanında 1 numaralı takım olan, elemelerde 19 gol atıp kalesinde gol görmeyen İspanya'yı kendi farklı bir sonuçla yenmek mucize olarak nitelendiriliyor.

İŞTE DÜNYA KUPASI YOLUMUZ

Ancak Milli Takım, son olarak 1954'te yendiğimiz İspanya'ya karşı prestij açısından yine de galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Millilerin asıl hedefi ise gerçekçi yolumuz olan Play-Off'lar. 'Final Four' niteliğinde olan Play-Off'larda 16 takım olacak. 16 takım 4 torbaya ayrılacak ve 20 Kasım 2025'te FIFA'nın Zürih'teki genel merkezinde kuralar çekilecek. 16 takım, 4 ayrı gruba ayrılacak. 4 ayrı grupta 1. torbadaki takımlar 4. torbadaki takımlarla, 2. torbadaki takımlar 3. torbadaki takımlarla eşleşecek. Bulgaristan galibiyeti ile 12 puana ulaşan Türkiye'nin hangi torbada yer alacağı 17 ve 18 Mart'ta Avrupa Elemeleri gruplarında oynanacak müsabakalar sonrası belli olacak. Kırmızı-beyazlıların, çok büyük bir sürpriz gerçekleşmemesi halinde 1. torbada yer alması bekleniyor.

PLAY-OFF'LAR MART AYINDA

Dünya Kupası Elemeleri Play-Off gruplarında takımlar 26 Mart 2026'da yarı final ve 31 Mart 2026'da final oynayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak yarı final maçları sonrasında finalistler belirlenecek. Yine final müsabakası da tek maç olacak. Final maçını kazanan ekip Dünya Kupası biletini cebine koyacak. Play-Off'lar tek maç usulüne göre oynandığı için ev sahipliğini kimin yapacağı da merak konusu. Yarı finallerde seri başı takımlar (1. ve 2. torbadaki takımları) evlerinde oynayacak. Bu durumda A Milli Takım da yarı final maçını büyük olasılıkla Türkiye'de oynanacak. Final maçlarının ev sahipleri ise kura çekimi ile belirlenecek.

MONTELLA: 'MART AYINA TEMİZ GİRMEMİZ GEREK'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenço Montella, Bulgaristan maçı sonrası Play-Off'lar öncesi kart cezası konusuna dikkat çekti. İtalyan teknik adam, "Öncelikle akıllı olmamız lazım. Çünkü zaten sınırdakileri biliyoruz. Kim sınırda, kim değil. Yani hepsini korumamız lazım. Mantıklı hareket etmemiz lazım. Temiz bir şekilde mart ayına girmemiz gerekiyor. İtalya'yla karşılaşacağımızı çok düşünmüyorum. Yüzde olarak çok düşük bir ihtimal. FIFA sıralamasında da bizden önde oldukları için. Biz birinci torbadan gideceğimizi biliyoruz. Son maçlarda farklı bir sonuç olmazsa" dedi.