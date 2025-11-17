Galatasaray'da Rodrygo bombası

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde hedefine emin adımlarla yürüyen Galatasaray'ı Rodrygo heyecanı sardı. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte 24 yaşındaki Rodrygo için transfer yarışına girmiş, ancak Sambacı yıldız kulübü Real Madrid'de kalmıştı. Ancak geçtiğimiz akşam yaşanan bir olay Aslan için Rodrygo aşkını yeniden alevlendirdi.
Brezilya ile Senegal önceki akşam hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Brezilya, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçın ardından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşadı. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, maçın ardından Senegal'den Ismail Jakobs ile forma değiştirdi.
YORUM YAĞMURU
Rodrygo, daha sonra ise Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs'u sosyal medya hesabından takibe aldı. Sambacı Rodrygo'nun bu hamlesi, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Brezilyalı yıldız için sosyal medyada yorum yapmaya başladı.
24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Real Madrid'de Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle bu sezon geri plana düştü. Sürekli forma giyebileceği bir ekipte oynamak isteyen Rodrygo'nun son 16 Turu'nu garantileyen G.Saray'a sıcak baktığı belirtilirken, yurtdışı basınına yansıyan haberlerde sarı-kırmızılı yönetimin, Brezilyalı sağ kanat için bir girişim hazırlığı içinde olduğu ifade edildi.
Neves bombası
Ocak ayı için bir süredir Anguissa ve Onyedika gibi isimlerle temas halinde olan Galatasaray'ın son olarak rotayı Suudi Arabistan'a çevirdiği ortaya çıktı. Cim Bom'un, Al-Hilal forması giyen Portekiz Milli Takımı oyuncusu Ruben Neves'le görüştüğü iddia ediliyor. Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmesine rağmen Portekiz Milli Takımı formasını giymeye devam eden ve son İrlanda maçında 90 dakika sahada kalan Ruben Neves'in, Cim Bom'un radarına girdiği öne sürüldü. Al-Hilal'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Avrupa'dan başka kulüplerin de ilgilendiği 28 yaşındaki ön liberonun Arabistan'dan ayrılmak için gün saydığı belirtiliyor. İyi bir sezon geçiren ve 6 numara pozisyonunda oynamasına rağmen 8 maçta 3 kez fileleri havalandıran, özellikle frikik golleriyle dikkat çeken Neves bu süreçte formunu korumayı başardı.