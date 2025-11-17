Galatasaray'da Rodrygo bombası

Neves bombası

Ocak ayı için bir süredir Anguissa ve Onyedika gibi isimlerle temas halinde olan Galatasaray'ın son olarak rotayı Suudi Arabistan'a çevirdiği ortaya çıktı. Cim Bom'un, Al-Hilal forması giyen Portekiz Milli Takımı oyuncusu Ruben Neves'le görüştüğü iddia ediliyor. Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmesine rağmen Portekiz Milli Takımı formasını giymeye devam eden ve son İrlanda maçında 90 dakika sahada kalan Ruben Neves'in, Cim Bom'un radarına girdiği öne sürüldü. Al-Hilal'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Avrupa'dan başka kulüplerin de ilgilendiği 28 yaşındaki ön liberonun Arabistan'dan ayrılmak için gün saydığı belirtiliyor. İyi bir sezon geçiren ve 6 numara pozisyonunda oynamasına rağmen 8 maçta 3 kez fileleri havalandıran, özellikle frikik golleriyle dikkat çeken Neves bu süreçte formunu korumayı başardı.

