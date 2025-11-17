  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Kaf-Kaf potada çare bulamıyor

Kaf-Kaf potada çare bulamıyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kaf-Kaf potada çare bulamıyor

Basketbol Süper Ligi'nde kötü gidişe engel olamayan Karşıyaka üst üste 6'ncı yenilgisini yeni çalıştırıcısı Candost Volkan yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Manisa Basket'e 80-69 mağlup olarak aldı. Ligde 8 maçta 1 galibiyet, 7 yenilgiyle düşme hattından çıkamayan Kaf-Kaf'ta eleştirilerin dozu artarken, başkan Aygün Cicibaş sert çıktı. Cicibaş, "Sadece parkeye çıkabilmek için FIBA'ya 1 milyon 846 bin Dolar ödeme yaptık. Hem borçları kapatıp hem de yeni takım oluşturmak kolay değil. Gerekli takviyeleri yaparak yeniden mücadeleci, direnen bir kimliğe kavuşacağız" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA