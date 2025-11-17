Kaf-Kaf potada çare bulamıyor

Basketbol Süper Ligi'nde kötü gidişe engel olamayan Karşıyaka üst üste 6'ncı yenilgisini yeni çalıştırıcısı Candost Volkan yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Manisa Basket'e 80-69 mağlup olarak aldı. Ligde 8 maçta 1 galibiyet, 7 yenilgiyle düşme hattından çıkamayan Kaf-Kaf'ta eleştirilerin dozu artarken, başkan Aygün Cicibaş sert çıktı. Cicibaş, "Sadece parkeye çıkabilmek için FIBA'ya 1 milyon 846 bin Dolar ödeme yaptık. Hem borçları kapatıp hem de yeni takım oluşturmak kolay değil. Gerekli takviyeleri yaparak yeniden mücadeleci, direnen bir kimliğe kavuşacağız" dedi.