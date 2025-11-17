Manisa FK U19’la karşılaştı

Trendyol 1. Lig 14. hafta mücadelesinde cuma günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Manisa FK hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki siyahbeyazlılar, milli arayı değerlendirerek U19 Takımı ile antrenman maçı yaptı. Dünü izinli geçiren siyahbeyazlılar, bugün toplanarak Adana Demirspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Ege ekibinde ceza alan Samet Karabatak, Bartu Göçmen, Fırat İnal ve Kadir Kaan Yurdakul'un yokluğunda teknik direktör Dalcı, sakat oyuncularının da dönüşüyle farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Adekanye, Benrahou gibi oyuncular hazır dönerken, Dalcı'dan forma bekleyecekler.