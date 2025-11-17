Nazilli 27 maçtır kazanamıyor

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Nazillispor, kazanmayı unuttu. Geçtiğimiz hafta Alanya 1221 SK'ya da 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 2 puanda kalarak son sıradaki yerini korudu. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de Giresunspor'u 4-2 mağlup ederek taraftarlarını sevindiren Nazillispor, o tarihten bu yana oynadığı 27 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Geçmişte profesyonel liglerde adını övgüyle duyuran ekip, bu sezon halen 3 puana ulaşabilmiş değil. Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Nazillispor'da yönetim ve teknik ekipten acil önlem beklentisi büyüyor. Taraftarlar, kötü gidişata dur denilmesi için somut adımlar atılmadığı sürece başarısızlığın süreceğinden endişe ediyor.