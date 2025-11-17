Simon Kjaer’den flaş Türkiye itirafı

Milan'ın eski yıldızlarından Simon Kjaer, İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen Kjaer, Türkiye dönemiyle ilgili de çarpıcı bir itirafta bulundu. Sahadaki korku ile ilgili soruya yanıt veren Danimarkalı eski yıldız oyuncu, "Türkiye'de oynarken bir keresinde rakip taraftarlar sahaya girip oyuncuları ve hakemi dövmeye kalkmıştı. Diğerlerinin koştuğunu gördüm ve benim de koşmam gerektiğini anladım" yanıtını verdi. Midtjylland'da yönetim kurulunda olduğunu ifade eden Kjaer, "Şimdi spor direktörü, genel müdür veya başka bir şey olmak için ne istediğime karar vermem gerekiyor. Futbolun bazı yönlerini sevmiyorum" dedi.