Sökespor 1970’e stat müjdesi

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Söke 1970'e stat müjdesi geldi. Söke Kaymakamı Ali Akça ve Aydın Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Serhat Yığmatepe ilçede yapımı devam eden ve Ege Bölgesi'nin en büyük spor tesislerinden biri olacak olan Söke Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Aydın Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Serhat Yığmatepe yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek "Stadımızın çimleri serildi, şu an köklerinin güçlenmesini bekliyoruz. Planlamamıza göre tesisimiz 2025 yılının ilk aylarında hizmete girecek. Tartan pistteki teknik bir detay nedeniyle onun açılışı nisan ayını bulabilir. Nihai hedefimiz, stadımızı ligin ikinci yarısına yetiştirmek" dedi.