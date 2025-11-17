Szymanski’den kötü haber geldi

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Polonya'nın Hollanda ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki Sebastian Szymanski, maçın henüz 13. dakikasında sakatlığı nedeniyle kenara gelmişti. Yapılan ilk tetkiklerde Szymanski'nin adduktor kasında yırtık tespit edildi ve oyuncu milli takım kampından çıkarıldı. Bugün çekilecek MR görüntüleriyle sakatlığın boyutu netleşecek. Üllkesinin Malta ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarılan Polonyalı oyuncunun, 1 Aralık'ta Süper Lig'de oynanacak olan kritik Galatasaray derbisinde forma giymesinin zor olduğu iddia edildi. Polonyalı yıldızın, Süper Lig'de Rizespor ve Avrupa Ligi'nde Ferencváros karşılaşmalarında kesin olarak görev yapamayacağı öğrenildi.