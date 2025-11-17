Uşakspor’da taraftar yönetime tepkili

Türkiye Futbol Federasyonu'nun dört gün önce yayımladığı Türkiye profesyonel liglerde bahis oynayan futbolcular listesinde Oktaş Uşakspor'dan 10 oyuncunun bulunması, kentte geniş yankı uyandırdı. Ancak kulübün resmi kanallarından bu iddialara dair hâlâ bir açıklama yapılmaması, hem Uşak kamuoyunda hem de taraftarlar arasında büyük bir soru işareti yarattı. Oktaş Uşakspor'un köklü taraftar topluluğu Aşigolar, yaptığı açıklamayla tepkisini açık biçimde dile getirdi. Taraftar grubunun paylaşımında, "Şehitlerimiz var paylaşım yapmıyorsunuz, bahis iddiaları ile ilgili bir paylaşım yapmıyorsunuz. Siz neden varsınız? Siz yönetim misiniz cidden?" ifadeleri kullanıldı.