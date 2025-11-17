Yıldızlara yol göründü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Fenerbahçe'yi çıkışa geçiren teknik adam Domenico Tedesco'nun ocak ayı planı belli oldu. Başkan Sadettin Saran'ın tam desteğini arkasına alan ve takımı lider Galatasaray'ın bir puan altına yerleştiren Alman çalıştırıcı ocak ayında kadroya neşteri vuracak. Tedesco'nun Saran yönetimine takımda istemediği isimlerin listesini verdiği ifade edildi. İlk etapta 6 yıldız isimden oluşan listede çarpıcı isimler göze çarpıyor. Listede Faslı yıldız golcü Youssef En- Nesyri'nin yanı sıra Sebastian Szymanski, Becao ve Anderson Talisca gibi önemli isimler göze çarpıyor.

OYUNCULARA TEKLİFLER VAR

Ayrıca teknik patron Domenico Tedesco'nun üzerini çizdiği oyuncular arasında bir süre önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da yer alıyor. Ocak ayı itibariyle kadroda düşünülmeyen En-Nesyri'ye Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler var. Aynı şekilde Polonyalı yıldız oyuncu Sebastian Szymanski de Avrupa kulüplerinin radarında. Yönetimin ara transfer döneminde Tedesco'nun istemediği isimlere takımdan ayrılması konusunda kolaylık sağlayacağı ifade edildi.