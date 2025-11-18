A Milli Takım, İspanya’nın konuğu! Maçta yeniden beraberlik var...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. maçında, A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda İspanya ile kozlarını paylaşıyor.
Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstleniyor.
2. DEVRE |
İSPANYA: 2
TÜRKİYE: 2
Goller: 4' Dani Olmo, 42'Deniz Gül, 54' Salih Özcan, 62'Oyarzabal
İŞTE İLK 11'LER
İspanya XI: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Aleix Garcia, Fabian Ruiz, Merino, Pino,
Türkiye XI: Altay, Zeki, Merih, Çağlar, Samet, Ferdi, Salih Özcan, Orkun, İrfan Can, Barış Alper, Deniz Gül
PLAY-OFF'U GARANTİLEDİK
E Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi.
Ay-yıldızlı ekibimiz, 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milli takımımızın kazanması durumunda genel averaja bakılacak.