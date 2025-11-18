Aslan’a ara yaramadı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde tam gaz hedefe ilerleyen Galatasaray'a milli ara yaramadı.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte sakatlıklara bir çok kurban verirken, bahis soruşturması kapsamında da iki oyuncusunun ceza almasıyla 8 oyuncudan olumsuz haberler aldı.
Aslan'da son olarak Nijerya Milli Takımı'nda Victor Osimhen'in sakatlanması büyük bir endişeye neden oldu. Nijerya Milli Takımı'nın Demokrotik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçına ilk on birde başlayıp oyundan alınan golcü oyuncunun sakatlığının önemli olabileceğini aktarıldı.
CİDDİ AĞRISI VAR
İddialara göre yürümekte bile zorluk çeken Osimhen, telefon görüşmesinde Galatasaraylı yetkililere bacağının arka kasında ciddi bir ağrı hissettiğini ve bu nedenle oyundan çıktığını bilirdi. Osimhen, yarın İstanbul'a gelecek ve durumu MR çekimi sonrası netleşecek.
Osimhen'in sakatlığının yanı sıra Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan da A Milli Takım'daki sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Berkan Kutlu da geçtiğimiz cumartesi günü yapılan antrenmanda sakatlık yaşadı.
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün'ün yanı sıra 35 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın da sakatlığının sürmesi teknik heyetin elini kolunu bağlıyor. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında sol beki Eren Elmalı'nın 45 gün, genç stoper Metehan Baltacı'nın da 9 ay hak mahrumiyeti cezaları alması nedeniyle eksiklerin sayısı 8'e çıktı.